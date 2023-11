Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall - Unfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Alleinunfall

Rotenburg. Am Freitag (10.11.), gegen 6 Uhr, fuhr eine 25-jährige Rotenburgerin mit ihrem E-Scooter von der Straße "Breitinger Kirchweg" kommend in Richtung Campingplatz. Dazu wollte sie nach aktuellem Kenntnisstand die dortige Fuldabrücke überqueren. Auf der Brücke verlor sie aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Durch den Sturz wurde die 25-Jährige leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhau verbracht. Es entstand kein Sachschaden.

Unfallflucht

Rotenburg. Im Zeitraum von Mittwoch (08.11.), zwischen 6 Uhr und 14 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Celle seinen schwarzen Audi-A4-Kombi ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Hotels in der Heinz-Meise-Straße gegenüber des Haupteingangs. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte nach momentanem Kenntnisstand links neben diesem Pkw. Beim Ein- beziehungsweise Ausparken beschädigte der Verursacher vermutlich die Stoßstange des parkenden Pkw. Und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell