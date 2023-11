Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB7

Bad Hersfeld (ots)

Neuenstein - Am 10.11.2023, gegen 02:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld/ West und Homberg/ Efze. Hier bildete sich ein Verkehrsstau wegen eines Pannenfahrzeugs. Ein 47-jähriger rumänischer Fahrzeugführer aus Hannover übersah mit einem in Deutschland zugelassenen Kleintransporter das Stauende und prallte augenscheinlich ungebremst in eine stehende Sattelzugkombination. Durch den staken Aufprall verstarb der Fahrer des Kleintransporters sofort. Bei dem Zusammenstoß entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von ca. 35.000EUR.

Während der Bergungsarbeiten wurde die BAB A7 voll gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung wurde eingerichtet.

