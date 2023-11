POL-OH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Fulda (ots) - Hilders - Am Donnerstag, 09. November gegen 12:00 Uhr, befuhr ein blauen Kleinwagen die K27 aus Richtung Hofbieber kommend in Richtung Wittges. In Wittges, kam der blaue Kleinwagen aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausfassade. Dabei entstand an dem blauen Kleinwagen Sachschaden im Bereich der vorderen ...

