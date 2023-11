Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto gestohlen - Scheibenwischer abgeknickt - Drei Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Fahrschule

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto gestohlen

Richelsdorf. Einen grünen BMW X5 mit den amtlichen Kennzeichen HEF-EY 31 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (09.11.). Zur Tatzeit stand das Fahrzeug in einem Carport auf einem Privatgrundstück in der Straße "Vor der Gasse". Der genaue Wert des BMW ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibenwischer abgeknickt

Ludwigsau. Am Donnerstag (09.11.), gegen 9 Uhr, knickte ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw den Scheibenwischer des Fahrzeugs einer 62-jährigen Frau aus Rotenburg a.d. Fulda ab. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatte die Dame den Sattelzug erst kurz zuvor überholt und war dann an einer Baustellenampel zum Stehen gekommen. Dort stieg der bislang unbekannte Fahrer aus dem Lkw aus und riss den Heckscheibenwischer des Pkw aus noch unklarer Ursache ab. Es entstand geringer Sachschaden an dem Fahrzeug der 62-Jährigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Drei Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Fahrschule

Bad Hersfeld. Der Polizei Bad Hersfeld gelang es am frühen Freitagmorgen (10.11.) drei Tatverdächtige festzunehmen, als diese versuchten in eine Fahrschule in der Bahnhofstraße einzubrechen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten ein 15-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger - alle aus Bad Hersfeld - an einer Zugangstür der Fahrschule. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und informierte umgehend die Polizei. Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld war schnell vor Ort und nahm die drei Bad Hersfelder fest. Am Tatort fanden die Polizistinnen und Polizisten zudem mehrere Hebelwerkzeuge, ein Messer und Tatkleidung auf und stellten diese Gegenstände sicher. An der Tür entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Die drei jungen Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell