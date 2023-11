Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtiger Autofahrer am Sportplatz

Oberdorla (ots)

Eine aufmerksame Frau beobachtete am Mittwoch zur Mittagszeit in der Nähe des Sportplatzes einen Pkw. In diesem hielt sich ein Mann auf, der den Anschein erweckte ein medizinisches Problem zu haben. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich der Mann in dem Fahrzeug schlafen legte. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass für dieses kein Pflichtversicherungsschutz bestand. Dem Mann wurde die das Führen des Fahrzeugs im öffentlichen Verkehrsraum untersagt. Weiter wurde die Zulassungsbescheinigung und das Kennzeichen sichergestellt und an die zuständige Behörde übergeben.

