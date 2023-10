Polizei Münster

POL-MS: Zwei Auto-Brände und vier Kfz-Aufbrüche in Amelsbüren - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht von Donnerstag (19.10.) auf Freitag (20.10.) haben unbekannte Täter in Amelsbüren zwei Autos angezündet und vier Kfz aufgebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Am Breitenkamp legten die Täter ein Feuer an einem unter einem Carport geparkten Pkw. Der Wagen sowie ein Motorrad und das Carport wurden dabei vollständig zerstört. Ein weiteres Auto brannte am Stakenkamp in einer Hauseinfahrt. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten stand der Wagen in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Am Hirseweg, am Emmerweg, an der Straße Zur Windmühle und Am Dornbusch brachen Unbekannte in derselben Nacht geparkte Fahrzeuge auf. Aus einem Pkw entwendeten sie Bargeld.

Eine Kameraüberwachung zeichnete zur Tatzeit einen mit einer orangenen Jacke, einer grauen Hose und einer Cappi bekleideten Tatverdächtigen sowie einen mit einer grauen Jacke und schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen bekleideten Komplizen auf, die sich an Fahrzeugen zu schaffen machten. Eventuell sind diese Personen für die Taten verantwortlich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

