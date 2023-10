POL-MS: Attacke auf 44-jährigen Münsteraner - Polizei ermittelt vier jugendliche Tatverdächtige

Münster / Warendorf / Sassenberg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster Ein 86-jähriger Mann und eine 66-jährige Frau sind am Donnerstag (19.10., 13:12 Uhr) in dem gemeinsamen Haus an der Taubenstaße in Sassenberg mit einem Messer ...

mehr