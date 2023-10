Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte brechen in Restaurant ein - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen (18.10., 4:19 bis 04:56 Uhr) in ein Restaurant am Hansaring eingebrochen und haben mehrere Wertgegenstände entwendet.

Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Restaurant. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Die Täter entwendeten Bargeld und diverse Wertgegenstände und flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell