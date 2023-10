POL-MS: Erneut Fahnenmast aus der Verankerung gehoben und Flagge Israels entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagvormittag und Samstagvormittag (12.10. 11:00 Uhr bis 14.10. 12:00 Uhr) in zwei Schulen an der Manfred-von-Richthofen-Straße und an der Spiechernstraße ein. Zwischen Donnerstagvormittag (11 Uhr) und Freitagmorgen (9 Uhr) schlugen Unbekannte die Scheibe einer Schule an der Manfred-von-Richthofen-Straße ein und gelangten so in das Gebäude. Hier traten ...

