POL-BO: Blaulichttag trifft auf städtische Ausstellung: Aktionstag der Polizei Bochum am 21. Oktober

Bochum (ots)

Für ein tolerantes und verständnisvolles Miteinander: Die Polizei Bochum und ihre Ordnungspartner veranstalten am 21. Oktober einen Thementag "Respekt und Toleranz" und beteiligen sich damit an der städtischen Veranstaltungsreihe "ToleranzRäume".

Am Samstag, 21. Oktober 2023, öffnet das Polizeipräsidium an der Bochumer Uhlandstraße seine Türen für alle Bürgerinnen und Bürger. Mit diesem ganz besonderen "Blaulichttag" beteiligen sich Polizei und Ordnungspartner an der Ausstellung "ToleranzRäume", die vom 12. Oktober bis zum 2. November am nahegelegenen Bergbaumuseum Station macht. Von 10 bis 16 Uhr präsentieren sich Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel mit einem bunten Programm am und im Präsidium.

Im Fokus dieses ganz besonderen Tages soll das gemeinsame Miteinander stehen, sagt Polizeipräsident Jörg Lukat: "Wir laden die Besucherinnen und Besucher ein, mit uns ins Gespräch darüber zu kommen, wie unser gesellschaftliches Zusammenleben tolerant gestaltet werden kann, aber auch darüber, wo die Grenzen der Toleranz zu sehen sind. Es ist uns ein Anliegen, für Respekt und gegenseitige Toleranz zu werben."

Interessierte sind herzlich eingeladen, vor Ort einen lebendigen Einblick in die Arbeit der Polizei und die damit verbundene gesellschaftliche Verantwortung zu bekommen. Das Programm ist bunt: Fingerabrücke nehmen, einen Einblick in die polizeiliche Gewaltprävention erhalten, die Polizei-Puppenbühne erleben oder bei der Tombola tolle Preise gewinnen - zahlreiche Aktivitäten für Jung und Alt laden zum Ausprobieren ein und bieten vor allem die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Mehrere spannende Einsatzfahrzeuge runden das Programm ab. Der Eintritt ist frei.

Ein wichtiger Hinweis: Da vor Ort nicht ausreichend Parkplätze vorhanden sind, werden alle Besucherinnen und Besucher gebeten, möglichst mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad anzureisen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, vor Ort über die Veranstaltung zu berichten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

