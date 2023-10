POL-BO: Raub in der Warenannahme: Polizei setzt zur Fahndung Hubschrauber ein - Zeugen gesucht

Herne (ots) - Bei einem Alleinunfall am Montagnachmittag, 9. Oktober, in Herne-Baukau ist ein 44-jähriger Fahrradfahrer aus Herne schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Herner gegen 15.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Cranger Straße in Richtung Westring, als er in Höhe der Hausnummer 3 die Kontrolle über sein Zweirad verlor und mit einer ...

