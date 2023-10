POL-BO: Gegen Straßenlaterne gefahren - Radfahrer (44) schwer verletzt

Bochum (ots) - Ein sichergestellter Pkw und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Alleinunfalls am Samstagabend, 7. Oktober, in Bochum. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Stand war ein 28-jähriger Bochumer gegen 21.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Herner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt ...

