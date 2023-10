Polizei Bochum

POL-BO: Brandstiftung unter Brücke: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bochum (ots)

Zweimal hat es am Sonntag, 8. Oktober, im Bereich der Alten Wittener Straße in Bochum gebrannt - die dortige Brücke wurde zeitweise gesperrt. Die Polizei hat derweil einen Tatverdächtigen festgenommen.

Gegen 14.30 Uhr geriet ein Container, der unterhalb der Brücke aufgestellt war, in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Weil unklar war, ob die Brücke aufgrund der Hitze Schaden erlitten hatte, wurde sie unvermittelt gesperrt. Am selben Tag brannte dann gegen 21.20 Uhr in unmittelbarer Nähe ein in einem Parkhaus abgestelltes Auto. Auch dieses löschten Feuerwehrkräfte. Verletzt wurde niemand.

Intensive Ermittlungen der Polizei führten noch am selben Abend zur Festnahme eines 24-jährigen Bochumers. Er hat beide Taten eingeräumt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum soll er zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Brücke ist mittlerweile wieder freigegeben worden.

Das Kriminalkommissariat 11 führt die Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell