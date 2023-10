POL-BO: Bochumerin (52) überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt am Dienstagmorgen, 10. Oktober, in der Warenannahme eines Lebensmittelmarktes in Bochum-Brenschede fahndet die Polizei nach zwei Männern. Es werden Zeugen gesucht. Um kurz vor 6.30 Uhr betraten zwei Unbekannte die Warenannahme des Geschäfts an der Brenscheder Straße 59, bedrohten die Angestellten mit einem Messer sowie einer ...

mehr