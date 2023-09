Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Parkhaus - Diebstahl auf Baustelle - Einbruch in Vereinsheim - Akku gestohlen

Einbruch in Parkhaus

Hünfeld. Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (16.09.) und Montagmorgen (18.09.) in ein Parkhaus in der Josefstraße ein. Dort stahlen die Täter Werkzeug und Bargeld aus Parkautomaten. Es entstand rund 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl auf Baustelle

Neuhof. Von einer Baustelle in der Straße "In der Eller" im Ortsteil Dorfborn stahlen Unbekannte zwischen dem 13. September und dem 18. September eine Rüttelplatte im Wert von mehreren tausend Euro.

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (14.09.) wurde ein Vereinsheim im Landwehrweg zum Ziel Unbekannter. Die Täter hebelten eine Tür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dort stahlen sie alkoholische Getränke und einen Akkuschrauber im Gesamtwert von rund 250 Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand etwa 300 Euro Sachschaden.

Akku gestohlen

Flieden. Unbekannte brachen in der Nacht zum 11. September in eine Garage im Michelsfeld ein und stahlen einen E-Bike-Akku des Herstellers Bosch im Wert von rund 500 Euro.

