Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Freitag, 15.09.2023, gegen 09:24 Uhr, befuhr ein 47jähriger Lkw-Fahrer aus Fuldatal mit seiner Sattelzugmaschine von der Hainstraße kommend auf die Hochbrücke stadtauwärts. Eine 42jährige Fahrerin eines Seat aus Bad Hersfeld befuhr die B 324 in Richtung Picasso-Kreuzung auf dem linken von zwei Fahrspuren. Der Lkw-Fahrer wechselte auf der Hochbrücke die Fahrspur, übersah den Pkw, sodass es zur Kollision kam. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Bad Hersfeld - Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 27jähriger Kradfahrer aus Kassel die L 3336 aus Richtung Beenhausen kommend in Richtung Wüstefeld. In einer Linkskurve rutschte er mit dem Krad weg und stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Bad Hersfeld - Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 05:05 Uhr, befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer die Georg-August-Moeller-Straße in Richtung Alter Kirchweg. In Höhe Hausnummer 90 streifte er einen dort rechtsseitig geparkten Renault Clio einer Fahrerin aus Bad Hersfeld. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall frontseitig gegen eine Straßenlaterne geschoben und erheblich beschädigt. Der Verursacher meldete sich später bei der Fahrerin. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Bad Hersfeld - Am 17.09.2023, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 62jähriger Kradfahrer aus Haunetal die B 62 zwischen Bad Hersfeld und Asbach. Im Bereich des Kreisverkehrs kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Er blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Bad Hersfeld - Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 22:15 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer eines VW Polo die Kiefernallee in Richtung Innenstadt. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein, stieß gegen ein dort stehendes Verkehrszeichen und fuhr anschließend über die angrenzende Wiese weiter, im weiteren Verlauf kam er zurück auf die Fahrbahn und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Aus dem Fahrzeug stiegen laut einem Zeugen, der kurz darauf an der Unfallstelle eintraf, 5-6 Personen aus. Nach kurzer Zeit kamen drei Fahrzeuge, in die die Personen einstiegen und fuhren in Richtung Stadtmitte davon. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen dunklen BMW, einen silbernen Mercedes und einen VW Polo gehandelt haben. Angaben zu Kfz-Kennzeichen konnte der Zeuge nicht machen. Aus dem verunfallten Polo stiegen zwei Personen aus, die bei Eintreffen der Streife noch vor Ort waren. Da die Fahrereigenschaft nicht geklärt werden konnte, wurde der Pkw zwecks Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch den Abschleppdienst gebunden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

