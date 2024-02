Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek/Halen - Diebstahl von Baumaterialien

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 27. Februar 2024, 15:45 Uhr bis Mittwoch, 28. Februar 2024, 07:45 Uhr, diverse Baumaterialien, welche am Rand eines Feldes am Baumweg abgelegt worden waren. Der Schaden wurde auf rund 3.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Geschäftsgebäude

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Dienstag, 27. Februar 2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 28. Februar 2024, 04:45 Uhr auf ein Firmengelände an der Krapendorfer Kämpe. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Pkw-Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 27. Februar 2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 28. Februar 2024, 08:00 Uhr einen BMW X6 in schwarz von einem Verkaufsgelände an der Otto-Hahn-Straße. Der Schaden beläuft sich auf 27.900,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 28. Februar 2024, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Molbergen mit seinem Pkw den Kneheimer Weg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC. Bei dem Molberger wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 28. Februar 2024, gegen 07:20 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau aus Lindern mit ihrem Pkw die Straße Am Riehendamm, in Fahrtrichtung Wachtum und beabsichtigte in Höhe der Ortskernentlastungsstraße die Straße zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 39-jährigen Mannes, ebenfalls aus Lindern. Die 26-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 28.000,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. Februar 2024, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde der geparkte Pkw einer 42-jährigen Frau aus Cloppenburg beschädigt. Diese hatte ihren Pkw, einen Renault Trafic, an der Huntestraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell