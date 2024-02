Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. Februar 2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:20 Uhr wurde der geparkte Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Friesoythe beschädigt. Dieser hatte seinen Pkw, einen Skoda Superb, an der Wesersraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 8.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

