POL-FR: Herrischried: Motorrad gegen Leitplanke - Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 07.05.2023, gegen 00:40 Uhr wurde eine eingesetzte Streife während einer Fahrzeugkontrolle in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg mit einem Fußball abgeschossen. Der 22-jährige Schütze sollte daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte zu flüchten und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Letztendlich musste der Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen ...

