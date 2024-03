Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Pedelec

Im Zeitraum von Samstag, den 24. Februar 2024, um 16:00 Uhr, bis Dienstag, den 27.Februar 2024, um 08:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Stettiner Straße in Löningen aus einem dortigen Carport ein abgestelltes beiges Gazelle-Pedelec, Modell Arroyo C8 HMB Elite. Das E-Bike hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Tel.-Nr.: 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Kraftfahrzeugs

Am Freitag, den 01. März 2024, gegen 01:51 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein abgestellter PKW in der Straße "Am Dorfplatz" in Cloppenburg in Brand. Das Feuer konnte durch die Kräfte der Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Molbergen - Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Am Donnerstag, den 29. Februar 2024, gegen 14:30 Uhr, wurde in der Veilchenstraße in Molbergen ein 20-jähriger Kraftradfahrer durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich eine Beeinflussung durch berauschende Mittel heraus. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab 0,21 Promille. Ein ebenfalls durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt sowie eine Blutentnahme. Gegen den 20-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lastrup - Brand eines Altpapiercontainers

Am Donnerstag, den 22.02.24, gegen 12:45 Uhr, geriet in der St.-Elisabeth-Straße in Lastrup aus bislang ungeklärter Ursache ein Altpapiercontainer aus Plastik in Vollbrand. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Feuerwehr Lastrup war mit zwei Fahrzeugen eingesetzt. Der Container wurde durch den Brand vollständig zerstört.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell