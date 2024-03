Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach versuchten Einbruch in Versicherungsbüro

Von Mittwoch, 28. Februar 2024, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 29. Februar 2024, 08:45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Großen Straße in Neuenkirchen-Vörden in das dortige Gebäude einer Versicherung einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Tel.-Nr.: 05493/913560 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach versuchten Einbruch in Wohnhaus

Von Mittwoch, 28.02.24, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 29.02.24, 05:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Monikastraße in Vechta einzubrechen. Auch hier blieb es beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 29.02.24, um 18:40 Uhr, kontrollierten in der Oyther Straße Beamte der Polizei Vechta einen 34-jährigen männlichen Fahrzeugführer aus Ottersberg. Bei der Verkehrskontrolle stelle sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ferner erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Damme - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, den 29.02.24, gegen 16:14 Uhr, wurde in der Mühlenstraße in Damme ein 41-jähriger Mann aus Damme in seinem PKW durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich eine Beeinflussung durch berauschende Mittel heraus. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt sowie eine Blutentnahme. Gegen den 41-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 27.02.24, im Zeitraum von 09:50 Uhr bis 13:20 Uhr, kommt es in der Straße "Nordhofe" in Damme zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des 55-jährigen Geschädigten aus Neuenkirchen-Vörden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Audi des Geschädigten entsandt ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Schüler versprühen mutmaßlich Pfefferspray im Klassenzimmer

Am Donnerstag, den 29.02.24, gegen 13:20 Uhr, sollen zwei jugendliche Schüler an einer weiterführenden Schule in Vechta mutmaßlich Pfefferspray in einem der Klassenräume versprüht haben. Darin sollen sich zum Vorfallszeitpunkt 14 Schüler befunden haben. Eine Mitschülerin wurde hierdurch leicht verletzt. Seitens der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

