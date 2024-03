POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Taschendiebstahl Am 01.03.2024, gegen 11:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer Kundin aus der mitgeführten Tasche, während sie in einem Supermarkt in der Anemonenstraße in 49661 Cloppenburg einkaufte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 ...

