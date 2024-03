Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Firmengebäude

Von Freitag, 1. März 2024, 18.00 Uhr bis Sonntag, 3. März 2024, 14.30 Uhr verschafften sich unbekannte Personen im Hackstedtsweg Zutritt auf ein Firmengelände. Hier brachen in ein Werkzeuglager ein. Weiterhin werden zwei Türen einer weiteren Lagerhalle beschädigt. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, 3. März 2024 zwischen 09.30 Uhr und 18.20 Uhr, brachen unbekannte Personen in ein Wohnhaus am Heinrich-Heine-Weg ein. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Hier entwendeten sie Schmuck und zwei Schreckschusspistolen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Vechta - Diebstahl einer Zugmaschine

Von Samstag, 2. März 2024, 12.00 Uhr bis Sonntag 3. März 2024, 12.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Falkenrotter Straße eine Sattelzugmaschine des Herstellers DAF, Modell XF 530 FT von einem dortigen Parkplatz. Der dazugehörige Sattelauflieger konnte wenig später im Industriering in Lohne abgestellt aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 3. März 2024, 16.00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Schwichtelerstraße in Vechta, obwohl er im Verdacht steht unter Alkoholeinfluss zu stehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 3. März 2024, gegen 10.45 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Lengerich auf der Bahnhofsstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, 3. März 2024, gegen 4.00 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer auf der Bahler Straße und kam linksseitig von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Donnerstag, 29. Februar 2024, 18.00 Uhr bis Freitag, 1. März 2024, 07.10 Uhr begaben sich unbekannte Personen im Lehmkuhlenweg auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier gelangten sie in einen Geräteschuppen und entwendeten ein gesichert abgestelltes, schwarzes Pedelec des Herstellers Kettler, Modell Quadriga P5 RT. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 3. März 2024, 18.45 Uhr wurde in der Straße Im Diek, durch einen bislang unbekannten Pkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Stromkasten beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell