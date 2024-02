POL-PDLU: Beim Abbiegen übersehen

Frankenthal (ots) - In der Zeit von 24.02.2024, 19.30 Uhr, bis 25.02.2024, 10.30 Uhr, kam es in einer Kleingartenanlage am Pappelweg zu mehreren Einbrüchen in Gartenhäuser. Derzeit sind 5 Geschädigte bekannt. Das Diebesgut und die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen. Zeugen werden gebeten sich an die ...

mehr