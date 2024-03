Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnungseinbruch +++ Kindergartengruppe rabiat angegangen +++ sexuelle Belästigung einer Jugendlichen +++ Pkw aufgebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden-Schierstein, Heinrich-Zille-Straße, Donnerstag, 07.03.2024, 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr

(mb) Einbrecher suchten am Donnerstag, den 07.03.2024, zwischen 12 Uhr und 15 Uhr eine Wohnung in Wiesbaden-Schierstein heim. Unbekannte Täter hebelten zunächst die Haus- und anschließend die Wohnungstür im Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Zille-Straße auf und durchsuchten das Wohnungsinnere nach Wertgegenständen. Geld, Schmuck und Elektrogeräte in einem Gesamtwert von ca. 11.500 EUR fielen den Tätern zur Beute. Bei der Tat wurde zudem Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 EUR verursacht. Die Täter entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 gegeben werden.

2. Kindergartengruppe rabiat angegangen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Donnerstag, 07.03.2024, 09.11 Uhr

(mb) Im Rahmen eines Ausfluges einer Kindergartengruppe kam es beim Ein- und Ausstieg an einer Bushaltestelle zu einem körperlichen Übergriff durch einen bislang unbekannten Täter. Als die Kindergartengruppe samt zweier Erzieherinnen an der Haltestelle Carl-von-Linde-Straße in den Bus der Linie 23 einsteigen wollte, erzürnte sich darüber ein älterer Herr, der beabsichtigte, aus dem Bus auszusteigen, und ging eine der Erzieherinnen sowie zwei Kinder körperlich an. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort. Er wird als 50 bis 60 Jahre alt, mit grauem Haar, grauem Vollbart und als Brillenträger beschrieben. Weiterhin war er mit einer schwarzen Mütze und dunkler Bekleidung unterwegs. Bei dem Vorfall wurde eines der Kind sowie die Betreuerin leicht verletzt. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

3. Sexuelle Belästigung einer Jugendlichen, Wiesbaden-Westend, Gneisenaustraße, Donnerstag, 07.03.2024, 16.00 Uhr

(mb) Am gestrigen Donnerstag kam es vor einem Lebensmittelmarkt in Wiesbaden zu einer sexuellen Belästigung, bei der ein unbekannter Täter eine 17-jährige Frau unsittlich berührte. Diese verließ gegen 16:00 Uhr den Lebensmittelmarkt in der Gneisenaustraße, als sie von einem Mann, der wortlos auf sie zuging, unsittlich berührt wurde. Der unerkannt entkommene Täter kann im Alter von 50 bis 55 Jahren, mit einer Größe von 1,70 m und mit kurzem, schwarzem Haar beschrieben werden. Zudem trug der Mann ein kurzes weinrotes Oberteil und erweckte einen ungepflegten Gesamteindruck. Das Ermittlungsverfahren wird durch die Wiesbadener Kriminalpolizei bearbeitet. Täterhinweise werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegengenommen.

4. Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden-Klarenthal, Goerdelerstraße, Mittwoch, 06.03.2024, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 07.03.2024, 11:00 Uhr

(mb) Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Wiesbadener Goerdelerstraße einen Pkw aufgebrochen. Im genannten Tatzeitraum erlangten die Täter über eine Fensterscheibe Zugang zum Fahrzeuginnern und entwendeten drei Werkzeugkisten aus dem Kofferraum des Ford Galaxy. Der Sachschaden wird auf ca. 300 EUR beziffert. Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

5. Pkw zerkratzt,

Wiesbaden, Nordost, Schöne Aussicht, Freitag, 08.03.2024, 03:00 Uhr

(mb) Ein unbekannter Täter hat in Wiesbaden in den frühen Morgenstunden erheblichen Schaden an einem PKW verursacht. Der Täter konnte um 03.00 Uhr durch einen Zeugen dabei beobachtet werden, wie er die Motorhaube eines in der schönen Aussicht abgestellten Pkw zerkratzte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Der Täter war laut Aussage des Zeugen ca. 40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und soll ganz kurze Haare oder eine Glatze haben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover und blauer Jeans. Täterhinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2140 entgegen.

6. Verkehrskontrollen,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Mittwoch, 06.03.2024, 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr

(mb) Am Mittwoch fanden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden mehrere stationäre und mobile Verkehrskontrollen unter der Federführung des regionalen Verkehrsdienstes statt. Dabei standen sowohl die Verkehrssicherungsarbeit als auch Zweiradkontrollen im Fokus. Insgesamt wurden im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr 46 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden drei Verkehrsstrafanzeigen eröffnet, da Rollerfahrer mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Zwei weitere Fahrer konnten zudem nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen. Darüber hinaus wurden zehn weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund verschiedenster Verstöße eingeleitet.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell