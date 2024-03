Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 34-Jähriger von Trio angegriffen +++ Kontrollen Sicheres Wiesbaden +++ Radfahrerin angefahren - Verursacherin in BMW flüchtig

Wiesbaden (ots)

1. 34-Jähriger von Trio angegriffen,

Wiesbaden, Nettelbeckstraße, Sonntag, 03.03.2024, 23 Uhr

(ro)Am späten Sonntagabend wurde in der Wiesbadener Nettelbeckstraße gegenüber einer Bar ein 34-jähriger Mann von drei unbekannten Tätern angegriffen und leicht verletzt. Nach Angaben des Geschädigten sei er zunächst verbal mit dem Trio aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits sei er von den Männern geschlagen und getreten worden. Ein Freund des Geschädigten eilte zur Hilfe, als dieser am Boden liegend getreten wurde. Das Trio ergriff im Anschluss zu Fuß die Flucht. Die Angreifer konnte als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und dunkel bekleidet beschrieben werden. Hinweise zu dem Vorfall und den Tätern nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Kontrollen Sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden, Stadtgebiet,

Montag, 04.03.2024 12 Uhr bis 21.15 Uhr

(wie) Am Montag hat die Polizei im Rahmen des Programms "Sicheres Wiesbaden" wieder verstärkt im Stadtgebiet kontrolliert. Im Laufe des Nachmittags haben die Beamten mit Verstärkung der Bereitschaftspolizei mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt, Wohngebiete zur Verhinderung von Einbrüchen bestreift und Örtlichkeiten, zu denen es Bürgerbeschwerden gibt, überprüft. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 15 Fahrzeuge und 26 Personen, wonach vier Strafanzeigen und 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet wurden. So fielen mehrere Verkehrsteilnehmer ohne Sicherheitsgurt oder mit dem Mobiltelefon am Steuer auf. Bei einem kontrollierten Pkw bestand keine Versicherung mehr, weshalb die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen wurde. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zeigten die Polizisten nach Personenkontrollen am Einkaufszentrum Schelmengraben und in der Nähe eines Kindergartens in der Graf-von-Galen-Straße an. Ein Beschuldigter wollte sich seiner Strafverfolgung noch durch Nennung eines falschen Namens entziehen, er kam jedoch nicht damit durch. Die Polizei wird durch derartige Kontrollen weiter regelmäßig und intensiv die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger in Wiesbaden sicherstellen.

3. Radfahrerin angefahren - Verursacherin in BMW flüchtig,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße/Konrad-Adenauer-Ring,

Montag, 04.03.2024, 18 Uhr

(ro)Am Montagabend ist eine 31-jährige Radfahrerin von einem BMW angefahren worden. Die verantwortliche Fahrerin hielt nicht an und flüchtete. Gegen 18 Uhr befuhr die Radfahrerin den Konrad-Adenauer-Ring aus Richtung Charles-De-Gaulle-Straße und wollte die Kreuzung zur Schiersteiner Straße geradeaus überqueren. Die BMW Fahrerin befuhr den Konrad-Adenauer-Ring in gleicher Richtung und wollte nach rechts in die Schiersteiner Straße abbiegen. Hierbei touchierte sie die Radfahrerin am Hinterrad, infolgedessen kam die Radfahrerin zu Fall. Sie blieb glücklicherweise unverletzt, am Fahrrad entstand ein dreistelliger Sachschaden. Die BMW Fahrerin soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und lange, dunkle Haare gehabt haben.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem BMW (mutmaßlich ein grauer X5) machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer (0611) 345-0 beim Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden.

