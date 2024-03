Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Appartement +++ Range Rover gestohlen +++ Fahrzeuge beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Appartement,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, 24.02.2024 bis 29.02.2024

(pj) Unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Donnerstag in ein Appartement in der Wilhelmstraße eingebrochen. Auf noch ungeklärte Art und Weise waren die Täter in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt und hatten dort eine Wohnungstür aufgebrochen. Ob die Einbrecher Beute machen konnten ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen keine vor. Diese nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

2. Range Rover gestohlen,

Wiesbaden, Eichenweg, 28.02.2024, 17:45 Uhr bis 29.02.2024, 07:45 Uhr

(pj) Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen hochwertigen Geländewagen in Naurod gestohlen. Zwischen 17:45 Uhr und 07:45 Uhr gelang es ihnen im Eichenweg einen Range Rover auf noch ungeklärte Art zu stehlen. Der Wert des Fahrzeuges beträgt etwa 70.000 Euro. Zuletzt waren die die Kennzeichen WI-BJ 16 am Fahrzeug angebracht. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter 0611 / 345 0 entgegengenommen.

3. Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Rheingauviertel, 29.02.2023, 07:15 Uhr bis 21:00 Uhr

(pj) Am gestrigen Donnerstag wurden im Wiesbadener Stadtgebiet zwei Fahrzeuge von unbekannten Tätern verkratzt. In der Niederwaldstraße wurde zwischen 07:15 Uhr und 12:10 Uhr ein schwarzer BMW X3 an der Beifahrerseite sowie der Motorhaube beschädigt. Einen grauen Mercedes GLC traf es zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr am Konrad-Adenauer-Ring. Dieser wurde ebenfalls auf der gesamten rechten Seite, sowie auf Motorhaube und Kofferraum zerkratzt. Es entstand jeweils Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Diese nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell