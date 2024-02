Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher kommen übers Dach +++ Nachbar verscheucht Täter +++ Reifen plattgestochen +++ Auto überschlägt sich

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher kommen übers Dach,

Wiesbaden, Tennelbachstraße, 22.02.2022 bis 27.02.2024

(pj) Hohen Sachschaden haben Einbrecher in einem Einfamilienhaus in Wiesbaden in den vergangenen Tagen verursacht. Die Unbekannten Täter nutzten eine Leiter, um auf das Dach des Hauses in der Tennelbachstraße zu gelangen. Dort öffneten sie die Dachhaut und gelangten so in das Innere des Hauses. Dieses durchsuchten sie zunächst und richteten eine große Verwüstung an, indem sie Reinigungsmittel verteilten - mutmaßlich um Spuren zu verwischen. Die Täter konnten mit erheblicher Beute flüchten. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

2. Nachbar verscheucht Täter,

Wiesbaden, Elsa-Brandström-Straße, 23.02.2024 bis 24.02.2024

(pj) Bei dem Versuch am Wochenende in eine Wohnung in Biebrich einzubrechen, wurde ein Einbrecher ertappt. Ein Nachbar, der im gleichen Mehrfamilienhaus in der Elsa-Brandström-Straße wohnt, erwischte den mutmaßlichen Wohnungseinbrecher auf frischer Tat. Dieser hatte im Treppenhaus an der Wohnungstür gehebelt und flüchtete nach der Ansprache des Mitbewohners. Er konnte als männlich, 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftig, mit Bart und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Er war dunkel bekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

3. Reifen plattgestochen,

Wiesbaden, Kostheim, Hallgarter Straße, 26.02.2024, 19:00 Uhr bis 27.02.2024, 16:20 Uhr

(pj) Zwischen Montag und Dienstag stachen Unbekannte an drei Fahrzeugen in Kostheim Reifen platt. Die Fahrzeuge, die in der Hallgarter Straße geparkt waren, fielen zischen Montagabend und Dienstagnachmittag Vandalen zum Opfer. Diese stachen an zwei PKW und einem Anhänger Reifen platt. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von 750 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen keine vor. Diese nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2240 entgegen.

4.Auto überschlägt sich,

Wiesbaden, Kostheim, Hochheimer Straße, 27.02.2024, 18:30 Uhr

(pj) Ein Autofahrer überschlug sich nach einem missglückten Ausweichmanöver mit seinem Fahrzeug und wurde leicht verletzt. Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr war ein 66-jähriger Opelfahrer auf der rechten Fahrspur der Hocheimer Straße unterwegs. Als er einem, verbotswidrig in zweiter Reihe stehenden, Fahrzeug ausweichen wollte, kam er nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit dem Bordstein, was zum Überschlag führte. Daran anschließend stoß er mit dem Fahrzeug, welchem er ausweichen wollte zusammen und schob dieses auf zwei weitere geparkte PKW. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An den vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Zehntausend Euro.

