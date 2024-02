Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Wohnung +++ Polizist angegriffen +++ Diebstahl aus Vereinsheim +++ Fahrzeuge beschädigt +++

1. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Breitenbachstraße, 23.02.2024, 16:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(pj) Einbrecher suchten am Freitagabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden heim. Zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr kletterten bisher unbekannte Täter auf den Balkon der Erdgeschosswohnung in der Breitenbachstraße und hebelten dort die Balkontür auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Bisher ist kein Diebesgut bekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

2. Polizist angegriffen,

Wiesbaden, Feldstraße, 23.02.2024, 19:00 Uhr

(pj) Am Freitagabend wurde ein Polizeibeamter von einem alkoholisierten Mann angegriffen. Anwohner meldeten der Polizei eine Gruppe randalierender Jugendlicher, welche ein Fahrzeug beschädigt hätten. Gegen 19:00 Uhr konnten vier Personen von zwei Streifen des 1. Polizeireviers im Bereich der Feldstraße angetroffen werden. Im Verlauf der Kontrolle wurde ein 19-jähriger alkoholisierter Mann immer aggressiver und musste durch die Polizisten gefesselt werden. Hierbei führte er einen Kopfstoß gegen einen der Beamten aus, der leichte Verletzungen erlitt. Zusätzlich beleidigte er die Einsatzkräfte fortwährend. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten noch ein Springmesser, welches er verbotswidrig mitführte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Ein Richter entschied, ihn bis zum nächsten Morgen zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam zu belassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen unerlaubten Waffenbesitzes, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

3. Diebstahl aus Vereinsheim,

Wiesbaden, Bornhofenweg, 21.02.2024, 13:30 Uhr bis 23.02.2024, 17:15 Uhr

(pj) Diebe warfen in einem Vereinsheim in Wiesbaden ein Fenster ein und stahlen Leergut. Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagabend zerstörten die Diebe eine Scheibe im Bornhofenweg und gelangten so ins Innere des als Vereinsheim genutzten Gebäudes. Dort entwendeten sie unter anderem Pfandflaschen, Softdrinks und Süßigkeiten. Der Sachschaden wird auf 300 Euro, das Diebesgut auf mindestens 250 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

4. Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Biebrich, 20.02.2024 bis 23.02.2024

(pj) Zwischen Dienstag und Freitag der vergangenen Woche wurden im Stadtgebiet mehrere Fahrzeuge zerkratzt. In Biebrich wurde ein schwarzer Opel, der in der Fuchsstraße stand, an der hinteren Tür der Beifahrerseite beschädig. Nur wenige Hausnummern entfernt wurden vergangene Woche schon einmal fünf andere Fahrzeuge auf gleiche Art und Weise beschädigt. Im Rheingauviertel traf es zwei Fahrzeuge. Bei einem blauen Mercedes, der am Loreleiring stand, hatten Unbekannte zunächst die Beifahrerseite verkratzt und einige Zeit später die Motorhaube desselben Fahrzeuges. In der Straße "Im Rad" wurde ein schwarzer Ford mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Bei den Taten entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Die Polizei in Wiesbaden bittet darum, Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 zu melden.

