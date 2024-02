Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher unterwegs - zwei Frau gesehen +++ Queerfeindliche Beleidigung & Körperverletzung +++ Exhibitionist gefasst +++ Falsche Handwerker stehlen Handtasche

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher unterwegs - zwei Frau gesehen, Wiesbaden, Dienstag, 20.02.2024 bis Mittwoch, 21.02.2024

(jn)In den zurückliegenden Tagen wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche im Stadtgebiet angezeigt. In einem Fall in der Rosenstraße konnten zwei tatverdächtige Frauen gesehen werden. Zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr hatten die beiden am Mittwoch ein Mehrfamilienhaus betreten und im 1. Stock eine Wohnungstür aufgehebelt. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten mit Schmuck im Wert von mehr als 1.000 Euro. Zeugen beschrieben das Duo als zwei knapp 30-jährige, knapp 1,60 Meter große und schlanke Frauen mit getönter Haut und südländischem Aussehen. Beide sollen dunkle schulterlange Haare gehabt und französisch gesprochen haben. Zudem trug eine Frau eine auffällig große, braune Brille und einen dunkelgrauen Rucksack. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte mit Brachialgewalt in eine Arztpraxis in der Sonnenberger Straße ein und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. Zudem verursachten sie einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Ersten Erkenntnissen nach keine Beute machten Einbrecher im Tatzeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochabend in einer Wohnung der Grabenstraße. Die Kriminellen hatten das Mehrfamilienhaus betreten, eine Wohnungstür aufgehebelt und waren anschließend mit leeren Händen geflüchtet. Gleich zwei Einbrüche wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Kaiser-Friedrich-Bad" verzeichnet. Während das Diebesgut in dem einen Fall noch unklar ist, erbeuteten die Täter in der zweiten Wohnung einen höheren Geldbetrag sowie wertvollen Schmuck. Den Unbekannten gelang unbehelligt die Flucht. In sämtlichen Fällen wird das Einbruchskommissariat der Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernehmen. Weitere Hinweise zu den Taten werden unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 erbeten.

2. Queerfeindliche Beleidigung & Körperverletzung, Wiesbaden-Delkenheim, Rathausplatz, Dienstag, 20.02.2024, 19.30 Uhr

(da)In Wiesbaden ist am Dienstagabend eine Frau queerfeindlich beleidigt und geschlagen worden. Die 19-Jährige stand gegen 19.30 Uhr vor einem Supermarkt am Rathausplatz in Delkenheim, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser beleidigte sie mit Anspielungen auf ihre sexuelle Orientierung. Nachdem er zwischenzeitlich von ihr abgelassen und sich entfernt hatte, kam er kurze Zeit später erneut auf sie zu, verwickelte sie in ein Gespräch und schlug ihr dann unvermittelt in das Gesicht. Dabei verletzte er die 19-Jährige leicht. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 17 bis 19 Jahre alten jungen Mann mit auffällig blond-orangen Haaren gehandelt haben. Er war etwa 1,75 Meter groß, trug eine rot-blau gemusterte Jacke und eine blaue Jeans. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden. Darüber hinaus besteht im Polizeipräsidium Westhessen seit 2010 eine spezielle LSBT*IQ-Ansprechstelle (für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*- & intergeschlechtliche sowie queeren Personen). Sie steht queeren Vereinen/Institutionen sowie Opfern queerfeindlicher Straftaten als vertrauensvolle und vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Kontakt: Polizeihauptkommissar Florian Meerheim rainbow.ppwh@polizei.hessen.de oder 06192 / 2079-230.

3. Exhibitionist gefasst,

Wiesbaden-Delkenheim, Kölner Straße, Mittwoch, 21.02.2024, 12:50 Uhr

(wie)Am Mittwochmittag hat die Polizei in Delkenheim einen Exhibitionisten gefasst. Ein 36-Jähriger hatte gegen 12:50 Uhr die Polizei verständigt, da er am Bolzplatz Kölner Straße einen Mann beobachtete hatte, der seine Hose heruntergelassen und an seinem entblößten Glied masturbiert hatte. Beim Eintreffen der Streife hatte sich der Exhibitionist bereits aus dem Staub gemacht. Gemeinsam mit dem Zeugen suchten die Beamten nach dem Mann und konnten ihn wenig später in der Nähe entdecken und kontrollieren. Zur Identitätsfeststellung brachte die Streife den verhaltensauffälligen Mann zu seiner Wohnanschrift. Nach einem Gespräch mit dessen Mutter, wurde der 32-Jährige in deren Obhut übergeben. Ein Strafverfahren leiteten die Beamten ein, Hinweise werden bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegengenommen.

4. Falsche Handwerker stehlen Handtasche, Wiesbaden-Rheingauviertel, Dieselstraße, Mittwoch, 21.02.2024, 15.30 Uhr bis 16 Uhr

(da)Falsche Handwerker haben am Mittwoch eine Rentnerin in Wiesbaden bestohlen. Gegen 15.30 Uhr klingelten die beiden Diebe an der Wohnungstür der über 90-Jährigen in der Dieselstraße. Unter einem Vorwand verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung. Während einer der beiden die Dame im Badezimmer ablenkte, durchsuchte sein Komplize die Wohnung nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit einer Handtasche. Die Bestohlene konnte die beiden Männer als circa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 m groß beschreiben. Einer der Täter hatte blonde Haare und war mit einer dunklen Hose und einer grauen oder beigen Jacke bekleidet. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Fahrradfahrerin bei Unfall schwerverletzt, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Biebricher Allee, Dienstag, 20.02.2024, 8.10 Uhr

(jn)Am Dienstagmorgen ist eine Radfahrerin auf dem 1. Ring von einem Autofahrer übersehen und bei einem Unfall schwer verletzt worden. Um 8.10 Uhr befuhr die 56-jährige Radfahrerin aus Bad Schwalbach den Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung Bahnhof auf dem Sonderstreifen für Busse und Fahrräder, als sie von dem 22-Jährigen aus Wiesbaden übersehen wurde. Dieser war am Steuer eines Citroen Berlingo in derselben Fahrtrichtung unterwegs gewesen und beabsichtigte, rechtswidrig nach rechts auf die Biebricher Allee abzubiegen. In diesem Kontext übersah der 22-Jährige die 56-Jährige und stieß mit ihr zusammen. Sie stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Zudem entstand an dem Citroen sowie dem Fahrrad ein Schaden in Höhe von knapp 5.000 Euro.

