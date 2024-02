Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Scheibe mit Steinen eingeworfen +++ In Bäckerei eingestiegen +++ Einbrecher scheitern +++ Drei E-Bikes und ein Scooter gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Scheibe mit Steinen eingeworfen,

Wiesbaden, Friedrich-Bergius-Straße, 19.02.2024, 02:15 Uhr

(pj) In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags, schlug ein Einbrecher die Scheibe eines Mobilfunkladens in Biebrich ein und entwendete mehrere Mobiltelefone. Mit zwei Steinen, die der Täter vermutlich eigens mitgebracht hatte, zerstörte er die Scheibe des Geschäftes und kletterte Im Anschluss ins Innere, wo er die Telefone aus dem Verkaufsbereich entwendete. Das Ganze wurde von einem Zeugen beobachtet. Der 39-jährige mutmaßliche Täter konnte kurze Zeit später in Tatortnähe festgenommen werden.

2. In Bäckerei eingestiegen,

Wiesbaden, Eulenstraße, 18.02.2024, 18:30 Uhr bis 19.02.2024, 05:00 Uhr

(pj) Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckerei in der Eulenstraße in Dotzheim ein und entwendeten Bargeld. Die Täter brachen eine Nebentür der Bäckerei auf und konnten mehrere Tausend Euro aus einem Wertgelass erbeuten. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

3. Einbrecher scheitern,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, 16.02.2024, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(pj) Bei dem Versuch in eine Seniorenwohnanlage in Klarenthal einzubrechen, scheiterten unbekannte Täter am Freitagnachmittag. Nachdem sie sich Zutritt zum Hausflur der Wohnanlage in der Goerdelerstraße verschafft hatten, hebelten die Einbrecher an der Wohnungstür eines Appartements. Die Wohnungseingangstür konnte jedoch dem "Angriff" standhalten. Die Beschädigung an der Tür wurden erst nach der Flucht der Täter festgestellt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Diese nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

4. Drei E-Bikes und ein Scooter gestohlen, Wiesbaden, Stadtgebiet, 15.02.2024 bis 17.02.2024

(pj) Gleich drei E-Bikes sowie ein Fahrradakku und ein E-Scooter wurden im Bereich Wiesbaden in den vergangenen Tagen gestohlen. In Biebrich wurde ein E-Bike im Wert von über 4.000 Euro von einem Firmengelände entwendet. Hier war es in der Kasteler Straße an einem Fahrradständer angeschlossen. Ebenso wurde ein E-Bike im Wert von 2.500 Euro aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Westring in Nordenstadt gestohlen, obwohl auch dieses angeschlossen war. In Dotzheim, am Weher Köppel, wurde ein Pedelec aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses gestohlen. Bei einem weiteren dort abgestellten E-Bike, bleib es beim Versuch. Weniger Glück hatte der Besitzer eines E-Scooters, der das Fahrzeug vor einem Fitnessstudio in der Schwalbacher Straße abgestellt hatte. Obwohl der Scooter mit einem Bügelschloss gesichert war, stahlen ihn unbekannte Diebe. Vorerst nicht nutzen kann ein Wiesbadener aus dem Finkenweg sein E-Bike. Unbekannte waren in die Garage des Mehrfamilienhauses eingedrungen und stahlen den Akku des Rades, indem sie das Fahrradschloss zerstörten. Hinweise auf Täter nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2440 entgegen.

5. Gleich drei Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Röntgenstraße, 15.02.2024, 18:00 Uhr bis 16.02.2024, 12:00 Uhr

(pj) Auf gleich drei Fahrzeuge hatte es ein Vandale in der Röntgenstraße zwischen Donnerstag und Freitag abgesehen. Die am Fahrbahnrand geparkten Autos wurden dabei an der jeweiligen Beifahrerseite durch den unbekannten Täter verkratzt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen VW Caddy, einen Golf sowie einen Ford C-Max. Der Tatzeitraum war zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2540 entgegen.

