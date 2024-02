Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Jugendlicher wird ausgeraubt +++ Einbrüche am helllichten Tag +++ Diebstahl aus Wettbüro +++ Schwerer Unfall auf B 54 +++ Vorfahrt missachtet

1. Jugendlicher wird ausgeraubt,

Wiesbaden, Hauptbahnhof, 14.02.2024, 00:30 Uhr

(pj) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Jugendlicher von drei Tätern im Hauptbahnhof niedergeschlagen und ausgeraubt. Der 16-Jährige war am Mittwoch in der Halle des Bahnhofes unterwegs, als er gegen 00:30 Uhr von drei Tätern zunächst niedergeschlagen und dann ausgeraubt wurde. Das Räubertrio erbeutete Bargeld und Zigaretten. Beschrieben wurden sie vom Opfer als 19 bis 20-Jährige Männer, mindestens 1,80 Meter groß, dunkel bekleidet und mit arabischem Akzent sprechend. Weiterhin hatten alle drei Sturmmasken aufgezogen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

2. Einbrüche am helllichten Tag,

Wiesbaden, Dreiweidenstraße, Feldschützenstraße, 14.02.2024, 07:00 Uhr bis 20:30 Uhr

(pj) Gestern haben in Wiesbaden gleich zweimal Einbrecher zugeschlagen und sind tagsüber in Wohnungen eingebrochen. In der Dreiweidenstraße verschafften sich die Diebe Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrparteienhauses. Von dort brachen sie die Wohnungstür der betroffenen Wohnung auf und stahlen Bargeld. Ebenfalls heimgesucht wurde die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feldschützenstraße. Hier hebelten Einbrecher das Fenster einer Wohnung im Hochparterre auf und erbeuteten Schmuck. Täterhinweise liegen zu beiden Tatorten bisher nicht vor. Diese nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

3. Diebstahl aus Wettbüro,

Wiesbaden, Anton-Hehn-Straße, 14.02.2024, 23:30 Uhr

(pj) Am späten Mittwochabend entwendete ein Einbrecher Bargeld aus einem Wettbüro in Kostheim. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten in der in der Anton-Hehn-Straße und entwendete Bargeld aus der Kasse. Der männliche Einbrecher war schlank, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und bekleidet mit einer Regenjacke mit seitlichen Reflektoren, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, einer Sporthose sowie Turnschuhen der Marke "Nike". Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

4. Schwerer Unfall auf B 54,

Wiesbaden, B 54, 14.02.2024, 14:30 Uhr

(pj) Gestern Nachmittag kam es auf der Aarstraße - B 54, zwischen Wiesbaden und Taunusstein zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein in Fahrtrichtung Taunusstein fahrender Skoda nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß die Fahrerin, die ihr drei Jahre altes Kind im Auto dabeihatte, frontal mit einem Krankentransporter zusammen. Dieser war ebenfalls mit zwei Personen besetzt. Anschließend stieß der Skoda noch mit einem weiteren Fahrzeug, einem VW-Transporter, zusammen. Dieser war ebenfalls in der Gegenrichtung unterwegs. Die Fahrerin des Skodas wurde schwer verletzt, ihr Kind nur leicht. Alle anderen Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 45.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste bis etwa 17:00 Uhr voll gesperrt werden.

5. Vorfahrt missachtet,

Wiesbaden, Taunusstraße, 15.02.2024, 05:45 Uhr

(pj) Bei dem Zusammenstoß zweier PKW auf der Taunusstraße Ecke Geisbergstraße kam es heute Morgen zu einer Leichtverletzten. Gegen 05:45 Uhr befuhr eine Frau in ihrem Mazda die Geisbergstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes, der auf der Taunusstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenprall wurde die Fahrerin des Mazda leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt waren die Ampelanlagen noch nicht in Betrieb.

