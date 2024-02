Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nach Auseinandersetzung Widerstand geleistet +++ Rucksack entrissen +++ Von Personengruppe angegriffen +++ Exhibitionist zugange +++ Einbrecher unterwegs

Wiesbaden (ots)

1. Nach Auseinandersetzung Widerstand geleistet, Wiesbaden, Langgasse, 11.02.2024, 21.05 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend leistete ein 34-jährger Mann nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung in der Fußgängerzone Widerstand. Der 34-Jährige war im Bereich der Langgasse mit einem 21-jährigen Mann in eine wechselseitige Körperverletzung verwickelt. Als die hinzugerufenen Polizeikräfte gegen 21.05 Uhr vor Ort eintrafen, mussten diese den 34-Jährigen aufgrund seiner Aggressivität zu Boden bringen und fesseln. Hiergegen habe sich der Mann erheblich zur Wehr gesetzt, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt worden ist. Der 34-Jährige verbrachte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen der Körperverletzung und des Widerstandes verantworten. Gegen seinen 21-Jährigen Kontrahenten wurde wegen der Körperverletzung ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Rucksack entrissen,

Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, 11.02.2024, 21.25 Uhr,

(pl)In der Breslauer Straße wurde am Sonntagabend eine 81-jährige Frau beraubt. Zwei Unbekannte näherten sich der Frau gegen 21.25 Uhr von hinten und rissen ihr gewaltsam den mitgeführten Rucksack aus der Hand. Hierbei wurde die Geschädigte leicht am Finger verletzt. Die beiden etwa 18-25 Jahre alten Täter rannten mit der Beute Richtung Pfälzer Straße davon. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Von Personengruppe angegriffen,

Wiesbaden, Häfnergasse, 11.02.2024, 20.55 Uhr,

(pl)Ein 27-jähriger Mann wurde am Sonntagabend vor einer Bar in der Häfnergasse von einer Personengruppe angegriffen. Nach Angaben des Geschädigten habe er gegen 20.55 Uhr bei einem Streit zwischen zwei Personen intervenieren wollen, als er von vier bis sechs weiteren Personen mit Schlägen attackiert worden sei. Der 27-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Angreifergruppe soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen sei mit einer SEK-Weste kostümiert gewesen und ein anderer habe ein weißes schafsähnliches Kostüm getragen. Einer der mutmaßlichen Angreifer, ein 22-jähriger Mann, konnte im weiteren Verlauf von Polizeikräften festgenommen werden. Bei dem Festgenommenen, welcher die Nacht in Gewahrsam verbrachte, wurden darüber hinaus noch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Hinweise zu den weiteren Tätern nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Exhibitionist zugange,

Wiesbaden, Kastellstraße, 09.02.2024, 12.00 Uhr,

(pl)In der Kastellstraße ist am Freitagmittag ein Exhibitionist aufgetreten. Der Mann habe sich gegen 12.00 Uhr zwei 15 und 16 Jahre alten Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt. Der Exhibitionist soll ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und ein ungepflegtes Erscheinungsbild sowie einen Dreitagebart gehabt haben. Getragen habe er dunkle Kleidung und eine graue Jeans. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, 10.02.2024, 12.45 Uhr bis 11.02.2024, 11.55 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag wurden in Wiesbaden zwei Wohnungen und ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. In einem Mehrfamilienhaus in der Taunusstraße drangen Unbekannte am Samstag zwischen 12.45 Uhr und 15.30 Uhr durch eine aufgehebelte Tür in eine Wohnung ein. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und ergriffen jedoch offensichtlich ohne Beute wieder die Flucht. Die Geschädigte hatte beim Verlassen des Hauses zwei Frauen wahrgenommen, welche ihr im Nachhinein verdächtig vorkamen. Die beiden wurden als ca. 18-22 Jahre alt, zierlich, etwa 1,55-1,60 Meter groß mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Zwischen 19.00 Uhr und 20.50 Uhr hatten es Einbrecher auf ein Einfamilienhaus in der Sooderstraße abgesehen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Balkontür des Hauses, um sich Zutritt zu verschaffen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag brachen Täter in eine Wohnung in der Wielandstraße ein und flüchteten auch in diesem Fall mit bislang noch unbekanntem Diebesgut. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Hauberrisserstraße, Festgestellt: 11.02.2024, 11.10 Uhr,

(pl)Am Sonntagvormittag wurde gegen 11.10 Uhr in der Hauberrisserstraße ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Unbekannte Täter hatten den im Bereich des Wendehammers befindlichen Automaten gewaltsam geöffnet und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Täter sowohl an Bargeld als auch an Zigaretten aus dem Automaten gelangten. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

7. Meldung über mögliche bewaffnete Person löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstraße, 11.02.2024, 00.45 Uhr,

(pl)Die Mitteilung über eine möglicherweise mit einer Machete bewaffnete Person hat in der Nacht zum Sonntag in Schierstein einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Über Notruf wurde der Polizei gegen 00.45 Uhr gemeldet, dass im Bereich der Reichsapfelstraße jemand eine Machete mit sich führen würde. Aufgrund der Mitteilung wurden unmittelbar Polizeikräfte vor Ort entsandt. Hierbei entpuppte sich die "Waffe" letztendlich als ein aus dem Kofferraum eines Pkw entnommenes Warndreieck.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell