POL-WI: Frau ausgeraubt +++ Passanten vereiteln Handtaschenraub +++ Rauschgift bei Verkehrskontrolle gefunden +++ PKW-Aufbrecher erwischt +++ Ampelanlage umgefahren +++ Einbrecherbande festgenommen

1. Frau wird ausgeraubt,

Wiesbaden, Am Langelsweinberg, 06.02.2024, 16:00 Uhr,

(pj) Bereits am Dienstagnachmittag wurde eine 42-Jährige Frau in der Straße "Am Langelsweinberg" von drei Tätern angesprochen, niedergeschlagen und der Handtasche beraubt. Am Dienstag zwischen 16:00 und 17:00 Uhr wurde die Frau in dem Wohngebiet von drei männlichen Tätern angesprochen. Einer der Täter schlug ihr unvermittelt mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Im Anschluss raubten die drei Täter dem Opfer die Handtasche bevor sie flüchteten. Das Tätertrio wurde als 20 bis 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Ein Täter sei zwei Meter groß gewesen, habe einen Bart gehabt und sei mit einer grünen Jacke bekleidet gewesen. Die beiden anderen Täter hätten jeweils eine blaue und eine helle Jacke getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

2. Passanten vereiteln Handtaschenraub,

Wiesbaden, Parkstraße, 08.02.2022, 22:00 Uhr,

(pj) Am späten Donnerstagabend vereitelten Passanten in der Parkstraße gemeinsam einen Handtaschenraub und verfolgten den Täter. Am Donnerstag, gegen 22:00 Uhr, war eine 68-Jährige Frau auf dem Gehweg in der Parkstraße unterwegs, als ihr der Täter von hinten die Handtasche von der Schulter riss und flüchtete. Durch die Hilferufe der Dame wurde ein Passant aufmerksam, welcher den Täter auf seinem Fahrrad verfolgen konnte. Durch das beherzte Eingreifen zweier weiterer Passanten wurde der Täter zeitweilig auf der Flucht gestoppt und der geraubten Handtasche entledigt. Im weiteren Verlauf gelang es dem Verfolger, sich dem Täter an die Fersen zu heften, bis dieser mit seinem Fluchtfahrzeug, einem schwarzen Audi, davonfuhr. Die Polizei geht derzeit den Hinweisen zum Tatverdächtigen sowie dessen Wagen nach. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und erhielt aufgrund des gemeinsamen Eingreifens der Zeugen ihre Handtasche zurück. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

3. Wohnungseinbruch am hellichten Tag,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 08.02.2024, 11:15 Uhr bis 13:00 Uhr

(pj) Einbrecher waren in der Dotzheimer Straße gegen Donnerstagmittag am Werk und brachen dort in eine Wohnung ein. In einem Mehrfamilienhaus haben zwischen 11:15 Uhr und 13:00 Uhr Unbekannte die Wohnungstür aufgebrochen und im Anschluss die Räumlichkeiten durchsucht. Es wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

4. Rauschgift bei Verkehrskontrolle gefunden, Wiesbaden, Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, 08.02.2024, 23:50 Uhr,

(pj) Im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrskontrolle der Polizeidirektion Wiesbaden und der Stadtpolizei, anlässlich der Faschingsveranstaltungen, konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. Erfreulicherweise waren keine Alkoholfahrten darunter. Die Kontrollen fanden am späten Donnerstagabend in Wiesbaden nahe der Theodor-Heuss-Brücke statt. Bei der Kontrolle eines Mercedes mit drei Insassen konnte eine größere Menge Marihuana aufgefunden werden. Gegen die Insassen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

5. PKW-Aufbrecher auf frischer Tat erwischt, Wiesbaden, Kostheim, Mainufer, 08.02.2024, 23:50,

(pj) In der Nacht zum Freitag wurde durch die Polizei ein mutmaßlicher PKW-Aufbrecher am Tatort festgenommen. Gegen 23:50 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei eine männliche Person, welche die Scheibe eines weißen Transporters eingeschlagen habe. Dies ereignete sich am Mainufer in Kostheim, seitlich der Auffahrt zur Mainbrücke, B54 Richtung Gustavsburg. Zwei Streifenbesatzungen konnten vor Ort einen 22-Jährigen festnehmen, der sich glücklos unter dem angegangenen Fahrzeug versteckt hatte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich mutmaßlich um insgesamt drei Täter, die gemeinsam unterwegs waren, handelte. Diese beschädigten neben dem weißen Transporter noch zwei weitere Fahrzeuge. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Komplizen dauern an. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

6. Werkzeug aus Auto gestohlen,

Wiesbaden, Delkenheim, Pinienweg, 07.02.2024, 22:00 Uhr bis 08.02.2024 07:45 Uhr,

(pj) Unbekannte hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Pinienweg einen Transporter auf und entwendeten Werkzeug. Diebe brachen den weißen Opel Transporter auf und entwendeten Maschinen und Werkzeug aus dem Innenraum. Der Transporter stand im Wiesbadener Stadtteil Delkenheim. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

7. Beim Drogen konsumieren und losfahren erwischt, Wiesbaden, Hollerbornstraße, Donnerstag, 08.02.2024, 14:35 Uhr,

(wie) Eine zivile Fußstreife der Polizei erwischte am Donnerstagnachmittag einem Mann, der in seinem Auto Drogen nahm und dann losfuhr. Die Beamten konnten in der Hollerbornstraße beobachten, wie ein Mann in einem Auto Drogen konsumierte. Als die Beamten an den Hyundai herantreten wollten, fuhr dieser los. Die Polizisten liefen daraufhin auf die Fahrbahn und stoppten den Pkw. Der 55-jährige Fahrer wurde festgenommen und sein Auto durchsucht. Hierbei fanden die Beamten Kokain in der Mittelkonsole. Dieses sowie den zum Konsumieren genutzten Geldschein stellten die Polizisten sicher. Dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Strafverfahren wegen Betäubungsmittelbesitzes und Fahrens unter Drogeneinfluss wurden eingeleitet.

8. Ampelanlage umgefahren,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 09.02.2024, 00:00 Uhr,

(pj) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam ein Fahrzeug auf dem 1. Ring von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Verkehrsampel. Der Unfall ereignete sich auf dem Gustav-Stresemann-Ring, Fahrtrichtung Innenstadt auf Höhe der Viktoriastraße, kurz vor dem Hauptbahnhof. Der Opel Adam kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Ampelmast. Eine Zeugin konnte eine männliche Person, die mit einem orangenen Sträflingskostüm bekleidet war, bei der fußläufigen Flucht beobachten. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Ampel entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Wiesbaden musste die Ampel noch in der Nacht demontieren, da diese drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Das Fahrzeug des Verursachers wurde abgeschleppt. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

9. Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn Heilbronn/Wiesbaden: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Einbrecherbande festgenommen

Dank umfangreicher und akribischer Ermittlungen konnten Beamte der Kriminalpolizei Heilbronn zusammen mit Beamten der Kriminalpolizei Wiesbaden am Mittwoch, den 7. Februar 2024, drei Personen in Wiesbaden festnehmen. Den 42 und 29 Jahre alten Männern und einer 23-jährigen Frau wird vorgeworfen, zusammen mit zwei weiteren, 41 und 42 Jahre alten Männern einen Wohnungseinbruchsdiebstahl begangen zu haben. Sie sollen Anfang November 2023 in ein Haus in Untereisesheim eingebrochen sein und Wertgegenstände im sechsstelligen Eurobereich entwendet haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5642240). Nachdem die Ermittlungen einen Tatverdacht gegen die Personengruppe erbracht hatten, erwirkte die Staatsanwaltschaft Heilbronn beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle gegen vier der Personen und Durchsuchungsbeschlüsse gegen alle Tatverdächtigen. Diese Maßnahmen wurden am 7. Februar vollzogen und führten zu den Festnahmen von drei Beschuldigtem, ein vierter befindet sich bereits wegen anderer Vorwürfe in Untersuchungshaft. Nach den Festnahmen, welche unter Hinzuziehung einer Spezialeinheit durchgeführt wurden, wurden die Tatverdächtigen zunächst nach Heilbronn gebracht und noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte die bereits bestehenden Haftbefehle in Vollzug und die drei Festgenommenen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: +49 (0) 7131 104-1010

