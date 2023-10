POL-HRO: Motorraddieb leistet Widerstand

Rostock (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 16-jährigen Jugendlichen aus Rostock. Foto und Personenbeschreibung hier: https://t1p.de/n8exo Die 16-Jährige wurde letztmalig am Sonntag, 24.09.2023 gegen 19:00 Uhr in ihrer Wohneinrichtung in der Rostocker Innenstadt gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise ...

