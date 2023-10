Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: 16-jährige Jugendliche in Rostock vermisst

Rostock (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 16-jährigen Jugendlichen aus Rostock.

Foto und Personenbeschreibung hier: https://t1p.de/n8exo

Die 16-Jährige wurde letztmalig am Sonntag, 24.09.2023 gegen 19:00 Uhr in ihrer Wohneinrichtung in der Rostocker Innenstadt gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell