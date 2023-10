Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Festnahme nach Einbruch in Industrieanlagenanbieter- Fluchtfahrzeug rammte Streifenwagen

Osnabrück/Sutthausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist eine Firma in der Anton-Storch-Straße ins Visier von Einbrechern geraten. Gegen 0.45 Uhr löste zunächst der Einbruchalarm des Objekts aus. Ein Mitarbeiter der zuständigen Sicherheitsfirma machte sich daraufhin zwecks Überprüfung auf den Weg. Vor Ort stellte er einen verdächtigen Transporter im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes fest und informierte die Polizei. Mehrere Streifenwagen eilten zum Einsatzort, der sich in der Nähe der Sutthauser Straße befindet. Nach ihrem Eintreffen stellten die Beamten fest, dass der verdächtige Wagen bereits in Richtung der Adolf-Staperfeld-Straße/BAB30 geflüchtet war. Auf seiner Flucht durchbrach der weiße Transporter mehrere auf der Fahrbahn befindliche Poller. Um ein Entkommen zu verhindern, versperrte ein Streifenwagen den Fluchtweg im Einmündungsbereich Adolf-Staperfeld-Straße/ Hermann-Ehlers-Straße. Der flüchtige Fahrer jedoch beschleunigte seinen Ford und rammte das Fahrzeug der Ordnungshüter. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt und blieb vorerst nicht mehr dienstfähig. Anschließend setzten die Täter ihre Flucht in Richtung stadtauswärts fort. Kurze Zeit später stoppte das Fahrzeug abrupt und die beiden Insassen flüchteten weiter zu Fuß. Im Bereich eines nahegelengenden Hofes gelang den Polizisten die Festnahme eines Täters. Sein Komplize entkam unerkannt. Der Festgenommene wurde bereits am Osnabrücker Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. An dem Funkstreifenwagen ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug der Täter beschlagnahmt.

