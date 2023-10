Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Voxtrup: Versuchtes Tötungsdelikt - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Am Dienstagmittag, gegen 14.20 Uhr, erreichte die Leitstelle der Polizei ein Anruf über eine schwer verletzte Person in einem Mehrparteienhaus. Sofort eilten zahlreiche Funkstreifen zur Einsatzstelle in der Straße Am Heidekotten. Im Obergeschoss des Gebäudes trafen die Beamten auf einen 27-jährigen Mann, der mehrere Stichverletzungen erlitten hatte. Die Polizisten leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, um den starken Blutverlust des Schwerverletzten zu stoppen. Durch bereits alarmierte Rettungskräfte und einen Notarzt wurde der Mann aus Osnabrück medizinisch betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Eine anfänglich angenommene Lebensgefahr kann inzwischen ausgeschlossen werden. Erste Zeugenbefragungen ergaben einen Tatverdacht auf einen 33-Jährigen Mann, der im Nahbereich angetroffen und festgenommen wurde. Die Beamten sperrten den Tatort weiträumig ab und sicherten vorhandene Spuren. Vor der nahegelegenen Wohnanschrift des Tatverdächtigen fanden die Polizisten mehrere Messer, von denen eines Blutanhaftungen aufwies. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der Osnabrücker Staatsanwaltschaft wurde die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Der Tatverdächtige wurde am heutigen Tage beim Osnabrücker Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an.

