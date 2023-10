Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Alkoholisierter 16-jähriger Autofahrer schwer verletzt nach Alleinunfall

Bohmte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 04:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der B65. Ein 16-Jähriger nahm sich den Audi seiner Eltern und befuhr damit die Mindener Straße in Richtung Wehrendorf. Nur wenige Meter nach dem Kreisverkehr "Leckermühle" kam der Jugendliche mit dem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Der 16-jährige Bad Essener verletzte sich bei dem Unfall schwer. Eingetroffene Ersthelfer wählten den Notruf, sodass der 16-Jährige anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Auto entstand Sachschaden. Dieses war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der minderjährige Autofahrer alkoholisiert war. Die Polizei leitete dementsprechend gleich mehrere Strafverfahren, u.a. wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

