POL-OS: Bramsche: Radfahrerin flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Am Freitagmittag (29.09.) fuhr eine 14-jährige Bramscherin mit ihrem Fahrrad gegen 12:30 Uhr auf dem Radweg an der Malgartener Straße in Richtung Malgarten. In Höhe des Busbahnhofes kollidierte die junge Bramscherin mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Infolgedessen stürzte die 14-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Die andere unfallbeteiligte Radfahrerin, ein Mädchen mit blondem Haar, setzte ihre Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfall bzw. zu der flüchtigen Unfallbeteiligten nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

