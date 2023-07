Polizei Köln

POL-K: 230719-3-LEV/DU Falsche Wasserwerker in Leverkusen - zwei Festnahmen auf der Autobahn Dank aufmerksamer Zeugen

Köln (ots)

Nach einem Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker in Leverkusen-Wiesdorf haben Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag (18. Juli) zwei Tatverdächtige (51, 54) in einem Mietwagen auf der Bundesautobahn 3 in Höhe Duisburg gestellt und vorläufig festgenommen. Den schnellen Fahndungserfolg haben zwei aufmerksame Leverkusener (23, 30) möglich gemacht, denen die beiden nervös wirkenden Männer im Bereich der Straße "Ratherkämp" aufgefallen waren. Als diese gegen 16.50 Uhr zu einem schwarzen VW Golf liefen und schnell davonfuhren, notierten die Zeugen sich das Autokennzeichen und alarmierten über den Notruf "110" die Polizei, als kurz darauf eine 92 Jahre alte Anwohnerin aus ihrem Wohnhaus kam und von dem Diebstahl erzählte.

Nach aktuellem Ermittlungstand hatte gegen 16.50 Uhr einer der Verdächtigen die Seniorin vor ihrer Wohnanschrift angesprochen und angegeben, ihr angeblich verdrecktes Leitungswasser überprüfen zu müssen. Während der Mann die Frau in ihrer Küche ablenkte, durchsuchte sein Komplize, der zunächst unbemerkt ins Haus gelangt war, das Wohnzimmer und entwendete ein Sparbuch. Als die Leverkusenerin den zweiten Verdächtigen bemerkte, flüchtete das Duo. Bei der Fahndung nach dem schwarzen VW Golf unterstützen Polizisten der Autobahnpolizei aus Düsseldorf ihre Kölner Kollegen. Die beiden polnischen Festgenommenen sollen wegen Fluchtgefahr heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cs/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell