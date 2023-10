Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Keine Verletzten bei Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses - Sachschaden in sechsstelliger Höhe

Wallenhorst (ots)

Am Dienstagabend ist es in der Straße Ostenort zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Gegen 23 Uhr schreckte ein 45-Jähriger auf und bemerkte eine Rauchentwicklung aus seinem Nachbarhaus. Dieser alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Obergeschoss des Hauses bereits in Vollbrand. In der Folge gelang es den Freiwilligen Feuerwehren aus Rulle und Wallenhorst mit 65 Einsatzkräften die Flammen zu löschen. Das Wohnhaus ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Eine 92- jährige Bewohnerin sowie ihr 59-jähriger Sohn blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250.000 Euro. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Das betroffene Gebäude wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

