Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Einbruch in einen Reiterhof- Hochwertige Pferdesättel entwendet

Hagen a.T.W. (ots)

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (19:30 Uhr- 07:30 Uhr) kam es zu einem Einbruch in eine Sattelkammer eines Reiterhofs in der Straße Zum Erikasee. Ein Mitarbeiter des Hofs hatte die aufgebrochene Sattelkammer in den frühen Morgenstunden festgestellt und anschließend die Polizei alarmiert. Entwendet wurden mehrere hochwertige Pferdesättel. Vermutlich wurde das Diebesgut im Anschluss mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen/ Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401-83160

