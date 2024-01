Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Fahrzeugdiebstahl

Osnabrück (ots)

In der Tannenburgstraße wurde in dem Zeitraum von Sonntagabend (20.00 Uhr) bis Montagmorgen (07.00 Uhr) ein Seat Leon in grau entwendet. Der Pkw wurde zuletzt mit dem Kennzeichen OS-IP 653 geführt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115.

