Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 7.20 Uhr und 10.30 Uhr, hat ein Unbekannter in der Brunnenstraße eine parkenden Audi beschädigt. Der Verursacher, der möglicherweise mit einem weißen Transporter unterwegs war, entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Flüchtige zuvor aus der Straße Am Wittekindsprudel kam und nach links in die Brunnenstraße einbog. Hinweise zu dem Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei aus Bad Rothenfelde unter 05424/293290 entgegen.

