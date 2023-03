Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Leichenfund in Wohnanwesen

Freudenstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde in einem Wohnanwesen in dem Freudenstädter Stadtteil Kniebis ein Leichenfund gemacht.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern derzeit an.

Weitergehende Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Frank Grundke, Erster Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Rottweil

Christian Koch, Pressestelle, Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell