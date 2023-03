Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Verkehrsrowdy verursacht Unfall und flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Kämpfelbach (ots)

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstagabend bei Kämpfelbach durch rücksichtloses Überholen einen Unfall verursacht und ist anschließend einfach weitergefahren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überholte ein noch unbekannter Fahrer eines Mercedes auf der Landstraße 621 auf der Strecke von Stein in Richtung Eisingen gegen 17:45 Uhr mehrere Fahrzeuge. Es handelte sich bei dem Streckenabschnitt um eine langgezogene Rechtskurve, in welcher ihm ein 32-jähriger Nissanfahrer entgegenkam. Dieser musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, eine Vollbremsung einleiten und in den rechten Straßengraben ausweichen, wo es in der Folge zu einer Kollision mit der dortigen Leitplanke kam. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Eisingen indes unbeirrt fort. Durch das Unfallgeschehen zog dich der Nissanlenker leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem Überholenden, machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden. Es soll sich bei dem Fahrzeug um ein neueres Modell eines Mercedes in der Farbe weiß / silber gehandelt haben. Ferner hatte das Fahrzeug ein Pforzheimer Kennzeichen.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell