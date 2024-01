Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 21.01.2024

Heinsberg - Einbruch in eine Kindertagesstätte

Unbekannte Täter hebelten am Samstag, den 20.01.2024 gegen 23.25 Uhr ein Fenster zu einer Kindertagestätte in Hülhoven auf der Straße im Hofbruch auf. Durch den ausgelösten Alarm wurde die Polizei auf den Einbruch aufmerksam. Die Täter konnten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen nicht festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wassenberg - Schussabgabe bei Polizeikontrolle

Am Samstag, 20.01.2024 gegen 07.50 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung auf der Straße "Im Dieck" den Fahrer eines Kleinkraftrades zu kontrollieren. Der Fahrer versuchte sich dieser Kontrolle zu entziehen und stürzte hierbei aufgrund der eisglatten Fahrbahn zu Boden. Unmittelbar nach dem Sturz flüchtete der Fahrer. Die Beamten verfolgten den Flüchtigen und konnten diesen nach kurzer Verfolgung zunächst festhalten. Hierbei zog die Person eine Schusswaffe hervor. Es kam zu einer Schussabgabe, bei der keiner der Beamten getroffen wurde. Hierdurch gelang erneut die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter in einer offenen Scheune in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Um welche Art der Schusswaffe es sich gehandelt hat steht derzeit noch nicht fest, da diese bei der Festnahme nicht mehr aufgefunden werden konnte. Die Hintergründe der Flucht sind ebenfalls noch unklar. Der 21jährige polizeibekannte Mann wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

