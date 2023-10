LPI-GTH: Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Behringen (Wartburgkreis) (ots) - Am Sonntag, den 22.10.2023, kam es zwischen 04.00 und 05.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Hotel in der Hauptstraße. Ein unbekannter Täter verschaffte sich an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt und durchsuchte Büroräume und Schränke. Mit Bargeld in noch nicht abschließend bekannter Höhe flüchtete der Täter in unbekannte Richtung und hinterließ einen Sachschaden von ...

mehr