Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Schnellimbiss- Täterfestnahme auf frischer Tat

Osnabrück (ots)

Sonntagnacht ist ein Schnellimbiss in der Langen Straße ins Visier von Einbrechern geraten. Gegen 04:40 Uhr teilte eine Zeugin per Notruf der Polizei mit, dass sie beobachtet habe, wie mehrere Personen in den Imbiss in Quakenbrück gewaltsam durch ein Fenster eingedrungen sind. Mehrere Streifenwagen eilten unverzüglich zum Einsatzort. Vor Ort konnten zwei Täterinnen auf frischer Tat festgenommen werden. Die Ermittlungen zu weiteren Tatbeteiligten dauert derweil an. Nach ersten Ermittlungen haben die Einbrecher die Räumlichkeiten durchsucht und Zigaretten sowie Bargeld entwendet. Die beiden Festgenommenen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell